Предприятие из Озерска произвело более 400 кг подозрительного сливочного масла

Потенциальный фальсификат экспортировали в Оренбуржье

В Челябинской области обнаружился производитель сливочного масла с пропиской в Краснодарском крае, который непонятным образом увеличил объем продукции более чем в 7 раз и отправил ее для реализации в магазины крупного ретейлера на территории Оренбургской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации южноуральского управления Россельхознадзора, предприниматели с юга России ведут свою деятельность на площадке одного из молокозаводов города Озерска. При анализе документации предприятия выяснилось, что в декабре прошлого года объем произведенного масла «Бутербродного» путем приписок увеличился с 14,4 кг до 135 кг, а вес масла «Традиционного» — с 49,7 кг до 332,6 кг. Таким образом, маслозавод сделал из неизвестного сырья лишние 400 килограммов масла, которые осели на полках супермаркетов.

В Россельхознадзоре пояснили, что подобные махинации с документами являются маркером потенциально опасной для здоровья продукции. Подозрительному производителю объявлено предостережение. Коллеги из Оренбургской области проинформированы о поступлении в регион масла с признаками фальсификации.