Предприниматели Челябинской области выбирают беспроцентный кредит на 100 дней по бизнес-карте Сбера

До 30 сентября 2021 года действует акция «Кредитная бизнес-карта в подарок»

С начала 2021 года в Челябинской области было выпущено более 1,5 тысячи кредитных бизнес-карт Сбербанка для представителей бизнеса, сообщили в банке.

Бизнес-карты привязаны к расчетному счету предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные.

Напомним, что до 30 сентября 2021 года действует акция «Кредитная бизнес-карта в подарок», в рамках которой предприниматели могут оформить кредитную бизнес-карту на лучших условиях. Так, льготный период — время с момента покупки, в течение которого не начисляется процентная ставка, — увеличен с 50 до 100 дней. Этот срок также добавляется к партнерскому льготному периоду. Например, при покупках в оптовых торговых центрах МETRO период, когда не начисляются проценты, вырастет с 65 до 115 дней.

Стандартный льготный период также распространяется на снятие денежных средств по карте. При этом обслуживание на весь срок договора по акции бесплатное — обычно это 2500 рублей в год. Кроме того, за покупки владелец карты получает кешбэк.

«Кредитная бизнес-карта — удобный инструмент как для доступа к собственным средствам на расчетном счете предпринимателя, так и для оперативного получения займа с возможностью тут же на месте оплатить товар или услугу. Это экономит не только деньги, но и время, избавляя от рутины и помогая сосредоточиться на главном — развитии своего дела», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Оформить кредитную бизнес-карту можно на сайте банка и в интернет-банке СберБизнес.