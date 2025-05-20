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26 мая в центре «Мой бизнес» состоится бесплатная конференция «Бизнес-пульс. Драйв развития», приуроченная ко Дню предпринимательства.
Конференция посвящена актуальным вопросам развития бизнеса, включая использование искусственного интеллекта, SMM-продвижение и выход на маркетплейсы.
«Тема продвижения — один из самых популярных запросов, с которым к нам обращаются предприниматели. Подходы постоянно меняются, появляются новые инструменты, которые способны повысить эффективность бизнеса. Но нужно постоянно пополнять копилку своих знаний. Мы решили пригласить экспертов, которые поделятся практическим опытом и расскажут о последних тенденциях в области искусственного интеллекта, продвижения в социальных сетях и на маркетплейсах», — рассказывает Евгений Журавлев, руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес».
В программе конференции панельные дискуссии:
«Нейросети – лайфхаки и тренды»
Узнайте, как использовать инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности маркетинга, аналитики и управления, сокращая издержки.
Ведущие эксперты поделятся практическими кейсами.
Спикеры:
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Олег Гак — предприниматель, эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы.
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Дмитрий Руденок — предприниматель, эксперт по созданию визуального контента с помощью нейросетей.
«SMM в бизнесе»
Освойте современные инструменты SMM, алгоритмы работы популярных платформ и способы повышения вовлеченности аудитории.
Эксперты проанализируют кейсы успешного продвижения местных компаний, рассмотрят типичные ошибки и расскажут о создании контент-стратегии и работе с таргетированной рекламой.
Спикеры:
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Ольга Войнова — бизнес-консультант, эксперт по продвижению в социальных сетях.
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Алексей Попков — директор по маркетингу и управляющий партнер IT-компании Xpage.
«Маркетплейсы»
Узнайте о ключевых трендах электронной торговли, особенностях продвижения товаров и оптимизации продаж на цифровых площадках.
Региональные предприниматели поделятся опытом успешного вывода продукции на федеральные маркетплейсы.
Эксперты расскажут о тонкостях логистики, ценообразования и работы с рекламными инструментами.
Спикеры:
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Анастасия Дейна — эксперт по работе с площадкой «Озон»
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Лилия Саитгалина — эксперт по работе с площадкой «Яндекс. Маркет»
- Егор Тюкульмин — эксперт по упаковке и запуску пунктов выдачи заказов.
В рамках конференции также пройдет ярмарка местных товаропроизводителей.
Конференция «Бизнес-пульс. Драйв развития» пройдет 26 мая, с 11:00 до 16:30, в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1,1 этаж.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области. Количество мест ограничено.
Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Центр «Мой Бизнес»