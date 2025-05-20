Предпринимателей Челябинской области приглашают на конференцию в центр «Мой бизнес»

Участникам расскажут о современных способах продвижения товаров и услуг



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26 мая в центре «Мой бизнес» состоится бесплатная конференция «Бизнес-пульс. Драйв развития», приуроченная ко Дню предпринимательства.

Конференция посвящена актуальным вопросам развития бизнеса, включая использование искусственного интеллекта, SMM-продвижение и выход на маркетплейсы.

«Тема продвижения — один из самых популярных запросов, с которым к нам обращаются предприниматели. Подходы постоянно меняются, появляются новые инструменты, которые способны повысить эффективность бизнеса. Но нужно постоянно пополнять копилку своих знаний. Мы решили пригласить экспертов, которые поделятся практическим опытом и расскажут о последних тенденциях в области искусственного интеллекта, продвижения в социальных сетях и на маркетплейсах», — рассказывает Евгений Журавлев, руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес».

В программе конференции панельные дискуссии:

«Нейросети – лайфхаки и тренды»

Узнайте, как использовать инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности маркетинга, аналитики и управления, сокращая издержки.

Ведущие эксперты поделятся практическими кейсами.

Спикеры:

Олег Гак — предприниматель, эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы.

Дмитрий Руденок — предприниматель, эксперт по созданию визуального контента с помощью нейросетей.

«SMM в бизнесе»

Освойте современные инструменты SMM, алгоритмы работы популярных платформ и способы повышения вовлеченности аудитории.

Эксперты проанализируют кейсы успешного продвижения местных компаний, рассмотрят типичные ошибки и расскажут о создании контент-стратегии и работе с таргетированной рекламой.

Спикеры:

Ольга Войнова — бизнес-консультант, эксперт по продвижению в социальных сетях.

Алексей Попков — директор по маркетингу и управляющий партнер IT-компании Xpage.

«Маркетплейсы»

Узнайте о ключевых трендах электронной торговли, особенностях продвижения товаров и оптимизации продаж на цифровых площадках.

Региональные предприниматели поделятся опытом успешного вывода продукции на федеральные маркетплейсы.

Эксперты расскажут о тонкостях логистики, ценообразования и работы с рекламными инструментами.

Спикеры:

Анастасия Дейна — эксперт по работе с площадкой «Озон»

Лилия Саитгалина — эксперт по работе с площадкой «Яндекс. Маркет»

Егор Тюкульмин — эксперт по упаковке и запуску пунктов выдачи заказов.

В рамках конференции также пройдет ярмарка местных товаропроизводителей.

Конференция «Бизнес-пульс. Драйв развития» пройдет 26 мая, с 11:00 до 16:30, в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1,1 этаж.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области. Количество мест ограничено.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Центр «Мой Бизнес»