Предприниматель из Сатки погасила многотысячный долг перед УК после вмешательства приставов

Женщина не платила за содержание и ремонт несколько лет

В Сатке Челябинской области местная предпринимательница погасила долг в размере почти 330 тысяч рублей в пользу управляющей компании только после ареста всего имущества и запрета выезда за границу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ федеральной службы судебных приставов России по региону.

В поселке Межевом Саткинского района местная жительница владеет несколькими нежилыми помещениями, расположенными в многоквартирном жилом доме. На протяжении долгого времени женщина не желала платить за содержание и ремонт помещений и накопила долг в размере 329 тысяч рублей. Не добившись перечисления денег, представители управляющей компании обратились с иском в арбитражный суд Челябинской области.

Иск был удовлетворен, и взыскивать долг с предпринимательницы принялись судебные приставы. Уговорить женщину погасить долг им не удалось, тогда приставы применили все принудительные меры: арестовали счета в банках, ограничили выезд женщины за границу, а также ее право распоряжаться имуществом. Вскоре долг женщина погасила и все ограничения с нее сняли.

В ведомстве напомнили, что приставы имеют право применить все необходимые меры до тех пор, пока решение суда не будет исполнено. Должника могут даже привлечь к уголовной ответственности.

Всего в регионе с начала года приставы взыскали в пользу управляющих компаний и предприятий жилищно-коммунального хозяйства около 900 миллионов рублей.