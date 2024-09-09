Предприниматель из Аши выпускала пельмени с микробами

Женщине выдали запрет на реализацию продукции

В Аше (Челябинская область) обнаружили производство вареников и пельменей, которые не прошли тесты на микробную безопасность, сообщает межрегиональный Россельхознадзор.

В ходе проверки установили, что две декларации о соответствии ЕАЭС предприниматель оформил на основании протоколов лабораторных испытаний, где четко прописано, что продукция не прошла тест на микробную безопасность.

«В образцах превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Кроме того, не были проведены лабораторные исследования продукции на микробиологические показатели и гигиенические показатели: остаточное количество токсических элементов, остатки лекарственных средств (хлорамфеникол, левомицетин), диоксины, нитриты, нитрозамины, радионуклиды (цезий), бактерии E. coli, Proteus, Enterococcus, сульфитредуцирующие клостридии, плесень», — сообщает межрегиональный Россельхознадзор.

Предприниматель получила предостережение. Ей запретили торговать продукцией. Возобновить продажу получится только после лабораторной проверки полуфабрикатов.

Автор: Ксения Рындина