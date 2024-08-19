Предпоследняя неделя лета в Челябинской области будет дождливой

Жаркая погода так и не вернется в регион

Погода на наступившей неделе в Челябинской области пока сохранится без изменений. Синоптики обещают южноуральцам все те же дожди и около +18…+20 градусов. В отдельных районах сохранится прохладная погода, где-то температура поднимется чуть выше.

«Над уральскими регионами по-прежнему будут клубиться облачные поля циклонов, так что здесь задержится ненастная погода, время от времени пройдут дожди. Облака помешают солнцу как следует прогревать воздух, и днем здесь от +17 до +22 градусов», — сообщили синоптики центра «Фобос».

В Челябинске в понедельник и во вторник около +20 градусов и небольшие дожди. К среде температура воздуха снизится до +17…+18 градусов и сохранится такой до конца недели. Небольшие дожди будут идти каждый день.

В горных районах температура будет держаться на отметке +16 градусов всю неделю. В отдельные дни может опуститься еще ниже. Также дождливо.

На юге области в первой половине недели температура может подняться до +22 градусов. Дожди, возможны грозы. Во второй половине недели будет около +18 градусов. Осадки сохранятся.

За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.