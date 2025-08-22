Предпоследние выходные августа в Челябинской области будут жаркими

Синоптики обещают прогрев до 29 градусов

В предстоящие выходные, 23 и 24 августа, жители Челябинской области смогут насладиться солнечной и жаркой погодой. Сначала воздух прогреется на юге — тепло туда начнет поступать с юго-востока, а уже в воскресенье зной накроет почти всю область, сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на субботу градусники покажут около +12 градусов, днем — до +23. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер слабый, западного направления.

По области предстоящей ночью будет от 7 до 12 градусов со знаком плюс. Днем температура поднимется до +20…+25 градусов, на юге ожидается прогрев до +28. Переменная облачность, без существенных осадков. В горных районах ночью и утром вероятны туманы. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинске воздух может прогреться до +27 градусов, по области — от +24 до +29. Ветер сменит направление на юго-восточное и немного усилится — до 4—9 метров в секунду. Осадков синоптики также не прогнозируют.