Предметы военного быта: чем пользовались солдаты в Великую Отечественную войну

Шлем, кобуру, котелок и другие вещи бойцов находят поисковики на местах сражений

В музее Сосновского района Челябинской области хранятся предметы военного быта неизвестных солдат, которые погибли в сражениях Великой Отечественной войны.





Телеграфный ключ системы радиобюро МО СССР, 1940-е гг.

Эти вещи в разное время нашли поисковики при раскопках на местах сражений. Бойцы, которым они принадлежали, остались неизвестными. Предметы передали в музей Сосновского района. Такие экспонаты есть и в других музеях Челябинской области.







Вилка, кружка, 1940-е гг.

Сегодня, 3 декабря, отмечается День Неизвестного Солдата в России. Памятной дате уже 10 лет. Она была выбрана в честь переноса праха неизвестного солдата к стене Кремля в 1966 году. Это стало символом памяти обо всех погибших воинах, чьи имена остались неизвестными.





Планшетка, 1940-е гг.

В этот день проводятся памятные мероприятия, включая возложение венков и уроки мужества в школах. Дата также поддерживает работу поисковых отрядов, которые занимаются идентификацией останков солдат.





Котелок, 1940-е гг.