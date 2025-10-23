Предложение президента о Годе географии в 2027-м поддержали на Южном Урале

Ранее Владимир Путин говорил, что 2026-й станет Годом образования в России и Китае

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. Это предложение он озвучил на съезде Русского географического общества, сообщает пресс-служба президента РФ.

Основной мотив — уважение к вкладу российских географов разных эпох в укрепление государства и признание высокой значимости географической науки. В 2027 году будут отмечаться важные юбилеи: 200-летие со дня рождения выдающегося ученого Петра Семенова-Тян-Шанского, а также 200-летие первого председателя Русского географического общества великого князя Константина и 330 лет со времени открытия Камчатки русскими первопроходцами.

Владимир Путин также подчеркнул политическую важность географии для страны и предложил создать в России музей географии, поскольку в мире таких профильных музеев очень мало, а в России он должен появиться обязательно. Правительство получило поручение проработать возможность объявления 2027 года Годом географии и разработать соответствующие планы мероприятий.

В Челябинской области предложение президента России с первых минут нашло сторонников.

«Поддерживаю!», — написал в ответ на сообщение о Годе географии в своем телеграм-канале глава экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

