Предложение губернатора о расширении статуса многодетных семей поддержали в Заксобрании области

Идею одобрил профильный комитет

Комитет по социальной политике Заксобрания области поддержал предложение губернатора Алексея Текслера о расширении статуса многодетных семей.

По действующим законам, многодетные семьи теряют особый статус, когда один из трех младших детей достигает возраста 18 лет. Даже если ребенок продолжает учиться, например в вузе, и не имеет полноценного дохода, семья лишается ряда льгот и пособий.

Алексей Текслер предложил сохранять статус многодетной семьи до 23 лет.

«Изменения в закон предусматривают, что семья сохранит статус многодетной в случае, если старшему ребенку уже исполнилось восемнадцать лет, но он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до двадцати трех лет», — отметил председатель комитета Сергей Буяков.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали Законодательному собранию Челябинской области принять предложенный проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения. Голосование состоится уже в конце февраля.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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