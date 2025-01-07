Празднование Рождества в Челябинске прошло без происшествий

Почти 700 сотрудников полиции следили за безопасностью прихожан

Ночные рождественские богослужения в Челябинской области прошли под охраной сотрудников полиции. В ночь с 6 на 7 января они следили за порядком и безопасностью граждан, рассказали в региональном ГУ МВД.

Всего по области прошло более 160 праздничных служб, которые посетили 25 тысяч южноуральцев. За их безопасностью следили 1200 человек: полицейские, сотрудники Росгвардии, добровольцы и казаки.

«Религиозные объекты, где проходили ночные богослужения, заранее были обследованы с привлечением кинологов и взяты под охрану. Наряды Госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия для исключения заторов», — рассказали в ведомстве.

В течение всего дня 7 января сотрудники МВД продолжат охранять правопорядок вблизи мест рождественских мероприятий.

Также на службах работали сотрудники МЧС. Более 250 спасателей дежурили на временных постах.