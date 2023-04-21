Праздник Ураза-байрам отмечают мусульмане 21 апреля

Им завершается 30‑дневный пост

Сегодня, 21 апреля, мусульмане отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр. Что означает праздник, как его отмечают и что запрещено делать в этот день верующим — в материале ИА «Первое областное».

Когда отмечают праздник

Ураза-байрам возвещает конец строгого и долгого поста в священный месяц Рамадан и отмечается с первым днем месяца Шавваль. Поскольку ислам опирается на лунный календарь, то праздник является переходящим и ежегодно сдвигается на 11 дней. В этом году он выпадает на 21 апреля.

Как отмечают праздник

Отмечать окончание поста мусульмане обычно начинают вечером накануне праздника. Дома верующие обязательно совершают намаз, так как считают, что молитвы в ночь на Ураза-байрам обязательно будут услышаны. Рано утром мусульмане совершают полное омовение с благовониями, надевают праздничную одежду и отправляются в мечети на коллективную праздничную молитву. Тогда же верующие выплачивают специальную милостыню — Закят аль-Фитр. Как правило, это либо деньги, либо продукты питания.

После коллективной молитвы мусульмане возвращаются домой к праздничному столу, начинается праздник разговения. Разрешается употреблять в пищу любые продукты и напитки, разрешенные исламом, а также курить кальяны и многое другое. Верующие поздравляют друг друга со словами «Ид мубарак!», что означает пожелание благословенного праздника.

Запреты

На Ураза-байрам запрещено работать, заниматься домашними делами, а также выполнять работы в поле или огороде. Кроме того, нельзя ссориться и сквернословить.

Подробнее о посте в священный месяц Рамадан читайте в нашем материале.