Праздничный салют в день рождения Челябинска гремел 12 минут

Очевидцы говорят, что прозвучало 289 залпов



13 сентября ровно в 22:00 небо над набережной Миасса озарили первые залпы праздничного фейерверка в честь Дня города.





Пиротехническое шоу продолжалось 12 минут и стало яркой финальной точкой программы.





В небе раскрылись 13 видов залпов: веерные батареи, грохот с зелеными искрами, разноцветные мины, «пионы» с хвостами, кометы, короны и другие фигуры — все в унисон музыкальному сопровождению, создавая эффект художественных картин.





Традиционно лучшими точками просмотра стали район ТРК «Мегаполис», мосты на улице Красной и Свердловском проспекте. Основная площадка — набережная у концертного зала «Родина», где собралось множество горожан и гостей Челябинска.



