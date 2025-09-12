Праздничный путеводитель: как провести День рождения Челябинска

На трансляцию фейерверка можно увидеть на нашем сайте

13 сентября Челябинск отмечает День рождения — и у каждого есть шанс прожить этот день ярко, вкусно и по-настоящему празднично. Мы собрали для вас удобный гид по самым интересным событиям: от арт-акций и театральных постановок до концертов звезд и вечернего фейерверка.

Утро: искусство на Кировке

— 11:00, Кировка — городская творческая акция «Легенды Челябинска». Более 50 учеников напишут портреты выдающихся горожан. Прогуляйтесь по пешеходной улице, чтобы увидеть, как рождается современная история Челябинска кистью молодых авторов.

День: фестивали на любой вкус

— 13:00, набережная реки Миасс — гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Мастер-классы, игровые площадки, концерты и — главное — возможность попробовать местную кухню. Фестиваль проходит два дня, так что успеете все.





— 13:00–17:00, ул. Карла Маркса — «ЧелТранспортФест». Выставка ретро- и современной техники, выступления групп «БУС 74» и «Голосовое сообщение». Детям понравятся заезды на багги и квадроциклах, а взрослым — розыгрыши призов.

— 13:00, Кировка — фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство». Постановки театров «Манекен», НХТ, «Скарабей» и Камерного театра — отличный повод устроить себе мини-театральный марафон.

— 13:00, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина — «Парад первоклассников». В 13-й раз малыши примерят разные профессии в игровом формате. В этом году в Челябинской области впервые порог школы переступили около 40 тысяч ребят — событие, достойное аплодисментов.

Вечер: музыка, огни и большой город

— 17:00, у ТЦ — праздничный концерт с участием Валерии и Дмитрия Певцова. Ведущий — Дмитрий Губерниев. Живой звук, любимые песни и атмосфера большого праздника.





— 18:00, арт-сквер на набережной Миасса — программа от радио «Континенталь»: в 19:30 — «Братья Грим», в 21:00 — Akmal’. Прекрасная сцена для тех, кто любит хиты нулевых и новые имена.

— 18:30, Кировка — караоке-фестиваль «Челябинск, пой!». Дети и взрослые исполняют популярные песни под кавер-группу «Премьера», финал — концерт коллектива «Баян-ПОЗИТИВ». Отличный семейный вечер с любимыми мелодиями.

— 19:00, галерея «ЛюбаПетя» (ул. Лесопарковая, 5 к2) — открытие фотовыставки Сергея Васильева, пятикратного лауреата World Press Photo. Лиричный взгляд на Челябинск 1970–1980-х — редкая возможность увидеть город таким, каким его запомнила эпоха.

Финал дня

— 22:00, набережная реки Миасс — праздничный фейерверк. Но если у вас уже не останется сил увидеть его в набережной, мы нашли идеальное решение. трансляция праздничного фейерверка запланирована в эфире телеканала ОТВ, на сайте 1obl. tv, в телеграм-канале СМОТРИ ОТВ и в нашем сообществе в ВКонтакте.