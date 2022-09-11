Праздничные мероприятия в День города в Челябинске посетили более 218 тысяч человек

Только праздничный фейерверк собрал свыше 90 тысяч горожан

10 сентября в Челябинске с размахом отпраздновали 286-ой день рождения города. Как сообщили 11 сентября в пресс-службе городской администрации, всего праздничные мероприятия посетили более 218 человек.

«В общей сложности праздничные площадки посетили более 218 тысяч челябинцев и гостей города. По данным полиции, самыми массовыми стали: фейерверк — 90 тысяч, мероприятия у ЛА „Трактор“ — 75 тысяч, концерт на Театральной площади — 45 тысяч человек»,— рассказали в мэрии.

Также в администрации отметили, что праздник прошел без происшествий и поблагодарили за работу полицейских.

Праздничные мероприятия прошли во всех районах города. В числе самых масштабных — фестиваль «В ритме рока», участие в котором приняли более 25 рок-групп из Челябинской области, Екатеринбурга и Перми; фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME, в рамках которого состоялись первенство России по BMX и праздничный концерт; и, конечно же, праздничный салют.

Были и внеплановые мероприятия. Например, артисты Челябинского театра оперы и балеты решили показать горожанам уличный спектакль «Кто-то сказал мне». Выступали танцоры в обычной одежде перед зданием театра.