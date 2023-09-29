Праздничную подсветку включат на челябинской телебашне в День пожилых людей

Иллюминацию запустят после захода солнца

1 октября, в День пожилых людей, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку в осеннем стиле. Подробности сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр».

«Пожилые люди часто нуждаются во внимании, пусть праздничная подсветка станет для них приятным событием», — поделилась начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Марина Кузнецова.

Иллюминацию запустят в 21:30 1 октября. На телебашне появится открытая ладошка, листопад и слова поздравлений.