Праздничную подсветку включат на челябинской телебашне в День космонавтики

Портрет Юрия Гагарина появится на телевышке после захода солнца

12 апреля, в День космонавтики, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр», жители города смогут увидеть изображение ракеты, портрет Юрия Гагарина и обратный отсчет.

Впервые в истории корабль-спутник с человеком на борту был выведен в открытый космос 12 апреля 1961 года. Управлял кораблем летчик-космонавт Юрий Гагарин. Полет в космическом пространстве продлился 108 минут.

Главный инженер филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Вячеслав Качалов отметил, что телевещание неразрывно связано с космосом, и спутниковые технологии являются важным звеном в системе распространения телесигнала.

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть — один из основных гражданских потребителей спутникового ресурса. 20 цифровых эфирных телеканалов доставляются в регионы с помощью наземной инфраструктуры РТРС и спутников»,— уточнил Вячеслав Качалов.

Праздничную подсветку можно будет увидеть 12 апреля с 20:45.