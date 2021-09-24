Православные южноуральцы отметят Собор святых Челябинской метрополии

Праздник существует с прошлого года, этой осенью он выпадает на 10 октября

Уже менее чем через месяц, 10 октября, православные христиане отметят праздник Собор святых Челябинской митрополии. На этот день в областном центре запланировали череду торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Так, в 8:45 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32) начнется Божественная литургия. В богослужении, помимо правящего архиерея, митрополита Челябинского и Миасского Алексия, примут участие архиереи соседних епархий и многочисленное духовенство Челябинской митрополии. Здесь же в дар Челябинской епархии передадут уникальную икону Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение». Она написана на Афоне по заказу известного общественного деятеля Константина Малофеева. Он лично передаст святой образ митрополиту Алексию.

«Икона предназначена для строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Однако временно, до окончания строительства, она будет храниться в Свято-Симеоновском храме», — замечают в епархии.

В 13:00 состоится открытие памятника императору Александру Второму у храма Александра Невского. Выбор места обусловлен тем, что сам храм на Алом поле был построен в память о царе-освободителе после его убийства террористами.

В 16:00 в актовом зале ЮУрГУ (пр. Ленина, 76) начнется Второй челябинский форум Всемирного русского народного собора. Здесь соберется духовенство, представители органов власти, бизнеса, общественных объединений, казачества.

Напомним, Собор святых Челябинской митрополии включен в официальный церковный календарь в марте 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. День празднования Собора привязан ко дню священномученика Петра, митрополита Крутицкого, который был расстрелян 10 октября. При совпадении этого числа с воскресным днем Собор челябинских святых будет отмечаться 10 октября. Если 10 октября выпадет на другой день недели, Собор челябинских святых будет отмечаться в следующее воскресенье.

В Собор святых Челябинской митрополии включено шесть угодников. Все они пострадали при советской власти и канонизированы в конце XX — начале XXI века.