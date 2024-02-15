Православные отмечают важную Встречу

Сретение Господне — один из древнейших и почитаемых праздников

Сегодня, 15 февраля, православные верующие отмечают Сретение Господне — один из древнейших и почитаемых праздников. По преданию, именно в этот день Богородица принесла младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу.

На церковнославянском языке слово «сретение» означает «встреча». В этом и есть смысл праздника — встреча с Христом, которая, как говорят священники, обязательно произойдет в жизни каждого человека.

В канун праздника митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. За богослужением был прочитан отрывок из Евангелия от Луки, где рассказывается о Симеоне-Богоприимце: жителю Иерусалима было предсказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.

В проповеди митрополит Алексий пояснил: старец Симеон усомнился в словах пророка Исаии «Дева приимет во чреве и родит Сына». Он не понимал, как может дева родить. Когда же Пречистая Дева и Иосиф Обручник принесли младенца в храм, праведный Симеон увидел в Нем Создателя мира, пришедшего спасти человеческий род.

Архипастырь пожелал, чтобы праздник Сретения Господня напоминал каждому — встреча с Богом непременно произойдет.

«Кто-то встретит Бога во младенчестве, а кто-то — в глубокой старости. И лучше для каждого из нас, чтобы эта встреча случилась еще на земле: чтобы нам успеть полюбить Его, покаяться и попросить о спасении. Исполняя закон, Господь приходит в храм. И мы точно так же должны и сами приходить в храм, и детей наших приводить», — сказал митрополит.

Есть и еще одна трактовка, которая дополняет общий смысл Сретения Господня. Этот важный древний праздник символизирует момент, в котором сходятся Новый и Ветхий Завет.

Православные в этот день стараются соблюдать несколько правил. В этот светлый праздник не следует ругаться и ссориться с близкими; не рекомендуется заниматься бытовыми делами, работой по дому и злоупотреблять алкоголем.

На Руси считали, что на Сретение зима встречается с весной. Какая погода 15 февраля, такой будет и весна, говорили в народе. Увидеть звездное небо — к поздней весне, оттепель — к ранней, пасмурный день — к морозам, солнце перед закатом — к потеплению.