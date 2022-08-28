Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Это один из двенадцати важнейших церковных праздников

Сегодня, 28 августа, православные отмечают один из важнейших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают день смерти Девы Марии, матери Христа. Подробнее об истории праздника и его традициях — в материале ИА «Первое областное».

На старославянском «успение» означает «сон» или «мирная кончина». Смерть Девы Марии принято считать недолгим сном, после которого она была воскрешена и вознесена на небо, где воссоединилась со своим сыном.

По легенде, через три дня после смерти и погребения Богородицы апостол Фома, который не присутствовал на похоронах, решил попрощаться с ней. Зайдя в пещеру, где находилось ее тело, он обнаружил только погребальную ткань. В тот же день Мария предстала перед апостолами в небесном сиянии в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни».

Праздник входит в число двунадесятых и является последним из 12 важнейших праздников в церковном году.

Традиционно Успение Пресвятой Богородицы начинают отмечать вечером 27 августа. В храмах перед всенощным бдением выносят плащаницу с изображением Девы Марии, а утром читают праздничную литургию. Священнослужители надевают праздничные голубые одежды — цвет, символизирующий чистоту и непорочность.

Успение Пресвятой Богородицы отмечают на протяжении восьми дней. Отдание приходится на 5 сентября.

Верующие просят у Богородицы о рождении детей, зачатии, здоровье для них и счастливой судьбе.

Поскольку праздник отмечается сразу после окончания Успенского поста, то принято накрывать праздничный стол, на котором обязательно должен быть хлеб, испеченный из зерна нового урожая. На Руси в этот день было принято засылать сватов к девушке, которую мужчина хотел взять в жены. Также раньше одним из строгих запретов считалась работа в огороде. Наши предки верили, что в Успение нельзя было втыкать в землю острые предметы.