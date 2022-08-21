Сегодня, 21 августа, православные христиане отмечают день Мирона Критского, или Мирона-ветрогона. С этим днем связано немало народных примет о погоде: по ветру в этот день на Руси определяли, какой будет осень и зима. Немного истории праздника, а также обычаи и приметы — в материале ИА "Первое областное.
По преданию, Мирон был обычным земледельцем. Но человеком он был необычайно добрым. Однажды он увидел, как в его амбар забрались воры и начали складывать зерно в мешки. Так Мирон не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу. Пристыженные воры попросили прощения у Мирона, вернули все украденное владельцам и обратились к честной жизни.
Жители Крита, зная о доброте Мирона, избрали его своим епископом. И священнослужитель начал творить настоящие чудеса. По легенде, когда река Тритон вышла из берегов, Мирон одним взмахом своего жезла вернул ее в русло, и угроза наводнения миновала.
На Руси также знали о чудесах, которые творил Мирон, и чтили память о нем. Нередко его называли Ветрогоном, поскольку именно в этот праздник случались сильные ветры, а также судили о том, какими будут предстоящие осень и зима.
Среди популярных примет и поверий:
- Как пройдут Мироны, таким и будет январь;
- При сильном ветре ожидается затяжное ненастье;
- Если на Мирона выпал иней — следующим летом будет хороший урожай;
- Мощные ветра принесут холода;
- Жара сулит длительное бабье лето;
- Поспело много рябины — скоро заморозки;
- На Мирона идет дождь — осень будет ненастной.
Кроме того, на Мирона принято собирать в лесу ежевику, делать заготовки и изготавливать обереги от всевозможных бед.