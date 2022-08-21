Православные отмечают 21 августа день Мирона-ветрогона

В этот день определяют, какой будет осень, и собирают ежевику

Сегодня, 21 августа, православные христиане отмечают день Мирона Критского, или Мирона-ветрогона. С этим днем связано немало народных примет о погоде: по ветру в этот день на Руси определяли, какой будет осень и зима. Немного истории праздника, а также обычаи и приметы — в материале ИА "Первое областное.

По преданию, Мирон был обычным земледельцем. Но человеком он был необычайно добрым. Однажды он увидел, как в его амбар забрались воры и начали складывать зерно в мешки. Так Мирон не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу. Пристыженные воры попросили прощения у Мирона, вернули все украденное владельцам и обратились к честной жизни.

Жители Крита, зная о доброте Мирона, избрали его своим епископом. И священнослужитель начал творить настоящие чудеса. По легенде, когда река Тритон вышла из берегов, Мирон одним взмахом своего жезла вернул ее в русло, и угроза наводнения миновала.

На Руси также знали о чудесах, которые творил Мирон, и чтили память о нем. Нередко его называли Ветрогоном, поскольку именно в этот праздник случались сильные ветры, а также судили о том, какими будут предстоящие осень и зима.

Среди популярных примет и поверий:

Как пройдут Мироны, таким и будет январь;

При сильном ветре ожидается затяжное ненастье;

Если на Мирона выпал иней — следующим летом будет хороший урожай;

Мощные ветра принесут холода;

Жара сулит длительное бабье лето;

Поспело много рябины — скоро заморозки;

На Мирона идет дождь — осень будет ненастной.

Кроме того, на Мирона принято собирать в лесу ежевику, делать заготовки и изготавливать обереги от всевозможных бед.