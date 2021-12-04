Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение является одним из 12 главных церковных праздников

Сегодня, 4 декабря, православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, что означает праздник, как его отмечают и что запрещено делать в этот день.

Согласно Священному Преданию, родители Девы Марии — праведные, но бездетные Иоаким и Анна дали обет: если у них появится ребенок, они отдадут его на служение богу — на воспитание в храм. После того, как у них родилась Мария и ей исполнилось три года, они повели ее в храм, чтобы исполнить свое обещание. По преданию, Иерусалимский храм имел 15 высоких ступеней, однако Дева Мария быстро и без помощи взрослых взошла к храму, где осталась там и служила до тех пор, пока не обручилась с Иосифом.

В этот день на службах в церквях христиане готовятся к Рождеству и поют «Христос рождается». В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить семилетних детей на первую исповедь.

Не рекомендуется заниматься стиркой, шитьем, уборкой, другими домашними делами, выполнять тяжелую работу и давать в долг.

На Руси праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы связывали с началом зимы. Отсюда и поговорки: «Введенье пришло — зиму привело», «На Введенье — толстое ледененье» и другие. После утренних церковных служб люди отправлялись на ярмарки, катались на санях. Сыгравшие накануне свадьбу молодые семьи наряжали сани и выезжали на люди.