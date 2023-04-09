Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

В чем смысл одного из главнейших церковных праздников

Сегодня, 9 апреля, православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Праздник отмечается в последний день предпоследней недели поста и является двунадесятым, то есть одним из важнейших церковных праздников. Подробнее о его истории, смысле и традициях — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Вскоре после того, как Христос воскресил Лазаря и многие поверили, что он Мессия, он вместе со своими учениками отправился в Иерусалим, чтобы отметить иудейскую Пасху. Большинство людей, неверно истолковав пророчество о том, что он станет царем Израиля, подумали, что он прибывает в город, чтобы свергнуть римское правительство, взойти на престол и восстановить иудейское государство.

Узнав, что Христос уже почти приблизился к городу, они вышли, чтобы поприветствовать его и поблагодарить за спасение. Как только Христос въехал в ворота города на осле, они начали устилать ему дорогу пальмовыми ветвями и выкрикивать: «Осанна (хвалебный возглас) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!»

Именно отсюда и пошла традиция освящать в этот день пальмовые ветви в южных странах и веточки вербы — в России.

Значение праздника

Описываемое событие показывает, что люди признали Иисуса Христа Мессией. Также въезд Иисуса в Иерусалим символизирует его воцарение в небесном царстве, или небесном Иерусалиме.

Традиции

В Вербное воскресенье верующие отправляются в храмы на божественную литургию, где читают евангелие о въезде Христа в Иерусалим. В церквях христиане освящают веточки вербы и дома ставят их возле икон. Считается, что хранить их следует в течение всего года.

Запреты

Вербное воскресенье — светлый праздник, поэтому в этот день запрещено унывать или грустить. Ни в коем случае нельзя ссориться, злиться. Не следует и ездить на кладбище, так как поездка непременно расстроит человека.

Также в праздник не рекомендуется выполнять какую-либо работу. Священнослужители рекомендуют отложить все земные дела и заботы и посвятить этот день духовным делам.