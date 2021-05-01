Православные христиане отмечают Великую субботу

Этот день является последним днем Великого поста

Сегодня, 1 мая, православные христиане отмечают Великую, или Страстную, субботу. Это последний день перед самым главным церковным праздником — Пасхой. Рассказываем историю праздника, а также о том, что можно делать в этот день, а что запрещено.

Страстная суббота — это день, посвященный воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия его во ад, как сообщает большинство христианских конфессий. Этот праздник является и грустным, и радостным одновременно: Христос еще не воскрес, но мир уже предвкушает появление чуда.

Как пишут евангелисты, после того, как Иисус был распят, его тайный ученик Иосиф Аримафейский попросил разрешения у Пилата снять тело Христа и похоронить его. Получив разрешение, он и некто Никодим по обычаю обвили тело Иисуса пеленами с благовониями и отнесли в новую гробницу, высеченную в скале.

Фарисеи и первосвященники, помня слова Христа о том, что он воскреснет, попросили Пилата выставить к гробнице Иисуса стражу, чтобы его ученики не смогли похитить его тело и объявить всем, что он воскрес. Тогда ко входу гробницы привалили большой камень, поставили печать и выставили стражу. Однако утром следующего дня пришедшая к гробнице Мария Магдалина увидела отваленный камень и пустое место погребения. И радостно воскликнула: «Христос Воскрес!».

В этот день положено печь куличи, красить яйца, причем обязательно одно из яиц должно быть красного цвета. В Великую субботу верующие приносят пасхальную снедь в храм, чтобы освятить ее. Дом обычно украшают цветами. Кроме того, в Страстную субботу принято просить прощения у близких и родных.

В этот день запрещено слушать музыку, танцевать, проводить торжества, ругаться, сквернословить, охотиться, прибираться или проводить ремонты, а также посещать кладбища и вспоминать умерших.