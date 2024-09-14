Православные христиане отмечают церковное новолетие

О чем принято молиться

Сегодня, 14 сентября, православные христиане отмечают индикт, или церковное новолетие. Как видно, начало церковного года не совпадает с гражданским. Что это за праздник, в чем его смысл и как его отмечают — в материале ИА «Первое областное».

История праздника связана со сбором налогов в Римской империи. Императоры установили определенный период для сбора — индикт, который длился от 5 до 15 лет. Император Октавиан Августин назначил день индикта на 23 сентября — день своего рождения. Но следующие императоры перенесли его на 1 сентября. Для простых людей начало индикта было что-то вроде начала нового года. А пришедший к власти в 537 году император Юстиниан I издал указ, что теперь и календарный год будет начинаться с 1 сентября.

Впоследствии слово «индикт» стало синонимом «нового года», и в восточной христианской церкви юстиниановоское новолетие — 1 сентября — превратилось в церковный новый год. По Григорианскому календарю праздник приходится на 14 сентября.

«Этот праздник символизирует для верующих начало нового духовного пути, возможность очиститься от грехов и с надеждой смотреть в будущее»,— отмечают в Челябинской епархии.

В храмах в день индикта проходят особые праздничные богослужения. Верующие исповедуются, причащаются, просят прощения у бога, молятся о хорошем урожае и начинают жизнь с чистого листа.