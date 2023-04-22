Православные христиане отмечают Светлую субботу

В храмах в этот день раздают артос

Сегодня, 22 апреля, православные христиане отмечают Светлую субботу. Это последний день Пасхальной недели. В Светлую субботу в храмах верующим раздают артос — особый хлеб. Что он означает, каковы традиции и запреты этого праздника — в материале ИА «Первое областное».

Артос — это особый хлеб, который готовится на закваске. На его верхушке обычно изображен крест. На протяжении всей Пасхальной недели он стоит перед иконой Христа, а также его ежедневно берут с собой на крестные ходы. После литургии священнослужители произносят особую молитву, а затем раздробляют артос и раздают по кусочку прихожанам. Дома артос принято хранить на протяжении года около икон. Также его обычно дают заболевшему человеку для скорейшего выздоровления.

История появления артоса берет свое начало с апостольских времен. Считается, что после воскресения Христа апостолы собирались за столом, оставляли одно свободное место и клали напротив него хлеб как знак присутствия Спасителя. Завершали они свою трапезу особым ритуалом: молясь, поднимали этот хлеб, посвящая Христу, а затем разделяли между собой. Таким образом, артос символизирует невидимое присутствие Иисуса.

Традиции Светлой субботы

Помимо раздачи артоса, в Светлую субботу перед вечерним богослужением закрываются Царские врата, которые были открыты на протяжении всей Пасхальной недели и перед которыми стоял особый хлеб. Это событие означает завершение Пасхальной недели и начало Фоминой недели.

Запреты

Поскольку православные продолжают отмечать светлый праздник Пасхи, запрещено в этот день находиться в плохом расположении духа, грустить или злиться. Нельзя ссориться, обижаться и завидовать кому-либо.

Кроме того, в этот день по-прежнему не следует поминать усопших. Традиционные отпевания также не проводятся.