Православные христиане отмечают Преображение Господне

В народе праздник называют Яблочным Спасом

Сегодня, 19 августа, православная церковь отмечает Преображение Господне. Это один из важнейших церковных праздников. В чем его суть и как его принято отмечать — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

В этот день верующие вспоминают событие, которое произошло на горе Фавор за 40 дней до распятия Христа. Как сообщает Евангелие, на пути в Галилею Иисус позвал трех своих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — подняться с ним на гору и молиться там. В какой-то момент они стали свидетелями преображения Христа: Иисус предстал перед ними в белоснежной одежде и Божественном сиянии. Рядом с ним были ветхозаветные пророки Моисей и Илия, которые говорили с ним о его предстоящих страданиях и искуплении человеческих грехов. После на гору опустилось облако, из которого раздался голос: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».

Иисус запретил Иакову, Иоанну и Петру рассказывать об увиденном другим ученикам до Пасхи.

Суть праздника

Своим преображением Иисус засвидетельствовал свою Божественную сущность, показал, что он тот самый обещанный Мессия, о котором говорили пророки. Кроме того, в этот момент в разговоре с пророками он как бы дал свое добровольное согласие на мученическую смерть во имя спасения людей.

Как отмечают Преображение Господне

В храмах отмечать праздник начинают еще накануне вечером. Сначала проходит всенощное бдение, а в день праздника утром служат литургию. Священнослужители надевают праздничные белые одежды. После литургии принято приносить в храм плоды нового урожая и освящать его. Исторически сложилось, что в праздник Преображения Господня верующие освящали только что собранный урожай яблок. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас.

Кстати, праздник приходится на период Успенского поста. А в этот пост запрещена любая пища животного происхождения. Церковным монашеским уставом в понедельник предписано сухоядение, однако в честь праздника разрешено много рыбы и вина.

Народные приметы

На Руси с этого дня начинали собирать урожай и готовиться к осени. Наши предки подмечали, что если на Преображение идет дождь, то зима будет мокрой и холодной. А если светит солнце, то снежной и без сильных морозов.