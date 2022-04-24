Православные христиане отмечают Пасху — Воскресение Христово

Минувшей ночью в храмах прошли торжественные богослужения

Сегодня, 24 апреля, православные отмечают праздник Светлого Христова Воскресения — Пасху. Минувшей ночью в храмах прошли торжественные службы, а в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Получить его смог каждый верующий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Благодатный огонь в Челябинск доставляют второй год подряд при содействии губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В этом году в Иерусалиме его передали делегации Фонда Андрея Первозванного, они привезли его в Москву, а оттуда спецбортами доставили в разные российские города, в том числе в Челябинск.

В храмах минувшей ночью прошли торжественные Пасхальные богослужения. Обычно происходит это следующим образом: перед наступлением полуночи раздается колокольный звон, который возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь священники выходят из алтаря и вместе с прихожанами обходят храм крестным ходом. Затем все входят в храм, и начинается богослужение.

«Пасха — это праздник победы. Победы добра над злом, всеми темными силами. Для нас важен этот символ. В нашей жизни много проблем, но мы победим»,— обратился к верующим митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В праздник Пасхи верующие вспоминают Воскресение Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало нового мира, искупленного страданиями Иисуса Христа.