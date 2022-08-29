Православные христиане отмечают Ореховый Спас

Это последний из трех Спасов

Сегодня, 29 августа, православные христиане отмечают Ореховый Спас, или Спас Нерукотворный. Это третий и последний Спас. Нередко его называют Хлебным или Холщовым. Какова история праздника, традиции и приметы этого дня — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

По легенде, в I веке нашей эры царя ближневосточного города Эдесса Авгаря одолела проказа. Все попытки вылечить его были безуспешны. Однажды он услышал, что в Палестине есть могущественный проповедник, который исцеляет всех нуждающихся. Речь шла об Иисусе Христе.

Авгарь послал к нему своих слуг, которые попросили Иисуса пройти в Эдессу. Однако Господь велел подать ему воду и полотенце, или убрус. Так и было сделано. Когда Христос умылся принесенной водой и обтер лицо полотенцем, то на полотне отпечатался его лик. Прикоснувшийся к нему Авгарь тотчас исцелился.

Сам убрус стали почитать и писать с нерукотворного образа Христа первые иконы. До 944 года он хранился в Эдессе, а затем его перенесли в Константинополь. Случилось это именно 29 августа.

Изначально этот праздник отмечали только в Константинополе. Позже, в связи с широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами, он стал общецерковным.

Как празднуют Ореховый Спас

Традиционно вечером 28 августа в храмах совершают всенощное бдение, на котором поют особые гимны, посвященные Иисусу Христу. 29 августа после Божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды и принесенного верующими урожая.

У горожан обычно в этот день продолжаются праздничные гулянья, которые начинаются еще 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. В деревнях и селах в этот день приступают к работам.

Традиции

В Ореховый Спас принято печь хлеб из освященного зерна и угощать им соседей и нуждающихся. Также в этот праздник в старину чистили старые колодцы и освящали новые.

В деревнях и селах троекратно обходили родники, совершая ритуал «закрытия теплого времени года», чтобы водоем зимой не замерз. Девушки гадали на суженого.

Хозяйки в этот день ткали полотна, чтобы их семья не осталась на зиму без одежды.

Приметы

С Ореховым Спасом также связано несколько примет: