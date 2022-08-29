Сегодня, 29 августа, православные христиане отмечают Ореховый Спас, или Спас Нерукотворный. Это третий и последний Спас. Нередко его называют Хлебным или Холщовым. Какова история праздника, традиции и приметы этого дня — в материале ИА «Первое областное».
История праздника
По легенде, в I веке нашей эры царя ближневосточного города Эдесса Авгаря одолела проказа. Все попытки вылечить его были безуспешны. Однажды он услышал, что в Палестине есть могущественный проповедник, который исцеляет всех нуждающихся. Речь шла об Иисусе Христе.
Авгарь послал к нему своих слуг, которые попросили Иисуса пройти в Эдессу. Однако Господь велел подать ему воду и полотенце, или убрус. Так и было сделано. Когда Христос умылся принесенной водой и обтер лицо полотенцем, то на полотне отпечатался его лик. Прикоснувшийся к нему Авгарь тотчас исцелился.
Сам убрус стали почитать и писать с нерукотворного образа Христа первые иконы. До 944 года он хранился в Эдессе, а затем его перенесли в Константинополь. Случилось это именно 29 августа.
Изначально этот праздник отмечали только в Константинополе. Позже, в связи с широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами, он стал общецерковным.
Как празднуют Ореховый Спас
Традиционно вечером 28 августа в храмах совершают всенощное бдение, на котором поют особые гимны, посвященные Иисусу Христу. 29 августа после Божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды и принесенного верующими урожая.
У горожан обычно в этот день продолжаются праздничные гулянья, которые начинаются еще 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. В деревнях и селах в этот день приступают к работам.
Традиции
В Ореховый Спас принято печь хлеб из освященного зерна и угощать им соседей и нуждающихся. Также в этот праздник в старину чистили старые колодцы и освящали новые.
В деревнях и селах троекратно обходили родники, совершая ритуал «закрытия теплого времени года», чтобы водоем зимой не замерз. Девушки гадали на суженого.
Хозяйки в этот день ткали полотна, чтобы их семья не осталась на зиму без одежды.
Приметы
С Ореховым Спасом также связано несколько примет:
- если журавли полетели на юг — День Покрова, отмечаемый 14 октября, будет морозным;
- начался дождь с грозой — осень будет теплой;
- если при сборе орехов попался плод с червяком — ждать беды;
- много орехов в этом году — много хлеба в будущем году;
- каким будет первый орех на вкус, такой и жизнь будет в следующем году.