Православные христиане отмечают Ореховый Спас 29 августа

Это народное название Спаса Нерукотворного

Сегодня, 29 августа, православные христиане отмечают Спас Нерукотворный. Это праздник в честь реликвии, по которой начали писать первые иконы с изображением Христа. Народное название праздника — Ореховый Спас. Еще он известен как Хлебный и Холщовый. Это последний из трех Спасов. Подробнее об истории праздника, его церковных и народных традициях — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

В I веке нашей эры царь ближневосточного города Эдессы Авгарь заболел проказой. Лучшие лекари пытались избавить его от болезни, но безрезультатно. Однажды до Авгаря дошли слухи о том, что в Палестине проповедует и совершает чудеса великий человек. Он поручил своим слугам привести его в надежде исцелиться.

Великим проповедником оказался Иисус Христос. Выслушав слуг царя, он попросил подать ему воду и убрус (полотенце). Умывшись, Христос обтер убрусом свое лицо, и на нем отпечатался его лик. Иисус поручил отвезти его Авгарю и добавил, что как только тот приложится к нему, сразу же исцелится. Так и произошло. Впоследствии Авгарь и его слуги, пораженные таким чудом, приняли крещение от одного из учеников Христа.

Убрус сохранили и начали особо почитать. Кроме того, считается, что именно с него начали писать первые иконы. 29 августа 944 года его торжественно перенесли из Эдессы в Константинополь, где ему кланялись десятки тысяч верующих. В честь этого события и установили праздник Спаса Нерукотворного. В столице Византии реликвия хранилась до 1204 года и бесследно исчезла после разграбления города крестоносцами.

Как отмечают праздник

По церковному уставу в честь Спаса Нерукотворного проходит торжественная служба с песнопением. Но поскольку с 28 августа церковь продолжает отмечать Успение Пресвятой Богородицы, то две службы соединяют.

Почему Ореховый Спас?

Такое название праздник получил от наших предков потому, что к Спасу Нерукотворному поспевали колосья и лещина, и они несли их в храмы освящать. Отсюда и Хлебный Спас. И сегодня верующие несут к службе орехи, хлеб, мед, фрукты, чтобы освятить их. После богослужения христиане собираются за праздничным столом и подают освященные продукты или изделия из них. А еще на праздник принято дарить друг другу полотняные или холщовые изделия в память об обретении Спаса Нерукотворного.