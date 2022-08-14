Православные христиане отмечают Медовый Спас

Рассказываем, что принято делать в этот день

Сегодня, 14 августа, православные христиане отмечают Медовый Спас — первый из трех Спасов. Считается, что именно к этому числу созревает мед в ульях и его можно собирать. Подробнее об истории праздника, традициях и приметах — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Медовый Спас — праздник, который проходит ежегодно в честь трех святынь: образа Христа-Спасителя, Животворящего Креста Господня и иконы Владимирской Божьей Матери. Считается, что слово «Спас» произошло от слова «спасаться» или «запасаться» и означало начало сбора урожая. Неслучайно за Медовым Спасом следует Яблочный Спас, когда люди собирают урожай яблок, а затем — Ореховый Спас, когда на зиму запасаются орехами.

Медовый Спас также связывают с другим церковным праздником, который выпадает на 14 августа, — Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня. По легенде, в древние времена в Константинополе распространились опасные инфекции, вылечить которые врачи не могли. Тогда из храма Святой Софии вынесли частичку креста, на котором был распят Иисус, окунули его в водоемы, и те стали обладать целебной силой. Каждый зараженный, который окунался в такую воду, сразу же становился здоровым. Именно с этим поверьем существует традиция 14 августа окунаться в водоемы для защиты от болезней и очищения от грехов, и именно поэтому нередко Медовый Спас называют Мокрым Спасом.

Традиции

В этот день принято собирать мед, готовить из него различные угощения. Праздничный ужин традиционно начинают с ложки меда. На Медовый Спас чаще всего готовят постное медовое печенье, так как праздник совпадает с началом Успенского поста.

Пчеловоды, выбирая улей с самым большим урожаем, отправляются в церковь освящать его. Также в этот день принято раздавать по кусочку сот детям и нищим.

В храмах в этот день проходят праздничные богослужения. Прихожане также освящают мед и лакомства из него.

Все домашние работы в этот день запрещены, еще с древних времен люди ходили в гости и поздравляли друг друга. Нельзя громко разговаривать или шуметь. Также после 14 августа обычно прекращали купаться в водоемах, так как считали, что после этого числа вода холодная и можно простудиться.

Кроме того, в Медовый Спас освящают мак и различные целебные растения, которые собирают в августе, — полынь, ромашку, тмин, зверобой и другие.

Приметы и суеверия

С этим церковным праздником связано немало примет и суеверий. Самые популярные из них: