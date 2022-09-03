Православные христиане отмечают Фадеев день 3 сентября

Рассказываем о жизни апостола и традициях в этот день

Сегодня, 3 сентября, православные верующие отмечают Фадеев день, вспоминая апостола Фаддея Проповедника. История праздника, его традиции и обычаи, а также что нельзя делать в этот день — в материале ИА «Первое областное».

Фаддей жил в I веке нашей эры в сирийском городе Эдессе. Однажды он пришел в Иерусалим и услышал проповедь Иоанна Предтечи. Вскоре он принял от него крещение в Иордане, а затем, встретив Иисуса Христа, стал его учеником, а позднее апостолом.

После смерти и воскрешения Спасителя Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. В своем родном городе он обратил в христианство царя Авгаря, многих горожан и даже жрецов. Бывало, что во время проповедей он совершал чудеса, например, исцелял больных. Дойдя до финикийского города Вирита, он основал там церковь и вскоре скончался.

Традиции

В этот день на Руси было принято собирать урожай яблок. Считалось, что если собрать плоды в начале сентября, то в следующем году дерево принесет щедрый урожай. А еще в этот день сажали щавель, так как верили, что именно 3 сентября он обретает целебную силу.

Что нельзя делать

В Фадеев день не следует полагаться на чужие советы.

Не стоит что-то готовить сегодня из яблок. Несмотря на то, что в этот день принято их собирать, на Руси верили, что блюда из яблок принесут разлад в семью.

Стоит отказаться и от походов в гости. К себе в этот день также лучше никого не звать.

Приметы

Как и на любой праздник, на Фадеев день существует несколько примет, связанных с погодой. В их числе: