Православные христиане отмечают День святой Троицы 23 июня

Праздник считается днем рождения церкви

Сегодня, 23 июня, православные верующие отмечают День святой Троицы. Другое название праздника — Пятидесятница, так как отмечается он на 50-й день после Пасхи. Это один из важнейших церковных праздников. Какова его история, традиции, запреты — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

События Пятидесятницы подробно описаны в библейской книге Деяний апостолов. Сообщается, что через десять дней после вознесения Господня ученики Христа и Богородица собрались в Сионской горнице, где состоялась последняя трапеза Иисуса и его последователей. Они молились и читали Священное писание, как вдруг раздался необъяснимый грохот с неба, а на каждого из присутствующих сошел язычок пламени. С этого момента они заговорили на разных языках.

На шум начали стекаться люди, в том числе паломники из других стран. И ученики вышли им навстречу и начали прославлять бога на их языке.

В тот же день апостол Петр прочитал свою первую открытую проповедь, которую слушали тысячи верующих и простых людей. После этого многие поверили в бога и начали разносить весть о нем по всему миру. Этот момент считается рождением христианской церкви.

Отмечать праздник Троицы начали с 381 года, после того, как на Втором вселенском соборе в Константинополе утвердили учение о трех ипостасях бога: отце, сыне и святом духе.

Традиции

Накануне в церквях проходят одни из самых торжественных богослужений. Храмы украшают свежескошенной травой, иконы — цветами. Священники надевают зеленые одежды, символизирующие вечную жизнь. Прихожане несут на службу березовые веточки, чтобы освятить их, а потом поставить дома.

Поста в этот день нет, поэтому верующие после праздничных служб устраивают пышные застолья.

Запреты

На Троицу не следует посещать могилы родственников. Этот праздник рекомендовано провести в кругу живых близких людей. Запрещено ругаться, выражаться нецензурной бранью, завидовать, обманывать, сплетничать.

Народные традиции

На Руси в этот день отмечали Зеленые святки — праздник перехода от весны к лету. Наши предки поклонялись растениям и особенно березе: вокруг нее водили хороводы, наряжали ее, а березовыми ветками украшали дом. Парни приходили свататься к девушкам, чтобы осенью сыграть свадьбу.