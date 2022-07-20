Правительство России упростит оплату маткапиталом частных детсадов

Новые возможности позволят повысить доступность дошкольного образования

Правительство РФ предлагает упростить процедуру оплаты обучения в частных детских садах с помощью материнского капитала. Родителям больше не нужно будет для этого собирать документы. Специалисты Пенсионного фонда смогут запрашивать все необходимые сведения сами.

«Сегодня рассмотрим изменения в законодательство, совершенствующие порядок использования материнского капитала. Станет проще направлять его на обучение детей. Для этого предлагается расширить межведомственное взаимодействие между Пенсионным фондом и учебными учреждениями, чтобы семьям не нужно было предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг», — сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новые возможности использования маткапитала — еще один шаг правительства по реализации принципа социального казначейства при оказании господдержки.

Также для защиты граждан от рисков при приобретении квартир и домов на средства материнского капитала правительство предлагает создать соответствующий перечень надежных кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных.