Правительство России предложило компенсацию бизнесу в связи с нерабочими днями

Размер выплаты составит МРОТ на одного занятого

В среду, 20 октября, в ходе совещания президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В связи с этим правительство страны предложило единовременные выплаты для пострадавших отраслей в размере МРОТ на одного занятого.

«В Москве в период введения кодов падение общепита составило почти 35% в сутки. В целом по стране потери оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки. В расчете на двухнедельную паузу это порядка 60 миллиардов рублей. Это без учета непродовольственной торговли — это отдельная ситуация», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Охват составит около двух миллионов человек, это покроет половину выпадающей выручки. Выплаты предлагают направлять с 15 ноября до 15 декабря.

Гранты предназначены предприятиям общепита, спорта, бытовых услуг, культуры, организациям досуга и развлечений.

Еще одна мера — возобновление кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль 2021 года. С помощью грантов можно закрыть выплату зарплаты, но у предприятий, где падение выручки произойдет более чем на 35%, будет проблема с арендной платой, оплатой коммунальных услуг и далее.

Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников. 90% работников должно сохраняться, и предприятие должно об этом каждый месяц отчитываться в банк — условия пропишут в кредитном договоре. Если условие не будут соблюдать, предприятие выпадет из программы.