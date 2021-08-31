Правительство РФ запускает официальный телеграм-канал

Главные новости страны станут доступнее и оперативнее

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального телеграм-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров»,

— отметил он.