Правительство России запустило официальный телеграм-канал. Здесь будут публиковаться новости о работе кабинета министров и командировках председателя правительства Михаила Мишустина. Создатели канала обещают оперативную и достоверную информацию о самых главных событиях страны.
По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могут узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате.
«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального телеграм-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров», — отметил он.
Канал создан менее часа назад, но уже собрал более 5,5 тысячи подписчиков.
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