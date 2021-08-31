Правительство России запустило официальный телеграм-канал. Здесь будут публиковаться новости о работе кабинета министров и командировках председателя правительства Михаила Мишустина. Создатели канала обещают оперативную и достоверную информацию о самых главных событиях страны.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могут узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального телеграм-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров», — отметил он.

Канал создан менее часа назад, но уже собрал более 5,5 тысячи подписчиков.