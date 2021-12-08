Челябинская область и еще шесть регионов получат от правительства страны 917,2 миллиона рублей на новые детские сады. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Всего в Башкортостане, Чечне, Якутии, Удмуртии, Челябинской, Тюменской и Оренбургской областях появится 1 250 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.
Деньги на детские сады выделили в ходе нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор области анонсировал новый детский сад в микрорайоне Чурилово.
Напомним, в этом году в регионе уже построены 11 новых детских садов.