Правительство РФ направит из резервного фонда более 12,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Решение принято в рамках реализации майских указов президента, согласно которым зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. Врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200%.
Уточняется: более 2,9 млрд рублей из выделенных денег пойдет на повышение зарплат работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд — научных. Также более 2,6 млрд получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.
Следить за тем, чтобы деньги дошли до людей в регионах, Михаил Мишустин поручил главе министерства труда и социальной защиты Антону Котякову совместно с Минфином.
Новость обрадовала педагогов Челябинской области. Учитель русского языка и литературы школы № 1 Миасса Данила Тикунов говорит, что 9 лет назад, когда он только пришел работать в школу, его зарплата была в два раза меньше, чем сейчас.
«В то время говорить о нормальном качестве жизни не приходилось — учитель не жил, а выживал. Сейчас же зарплаты у педагогов стали выше. Всегда есть возможность получать хорошие надбавки. К примеру дополнительные 5000 рублей за классное руководство, стимулирующие выплаты за публикации в сборниках, участие в конференциях, конкурсах и тому подобное», — рассказал Данила Тикунов.
Министерство образования и науки Челябинской области начиная с 2012 года в ежемесячном режиме собирает данные о том, как образовательные организации региона работают над исполнением показателей по достижению средней зарплаты своих сотрудников.
«С 2012 года в ежемесячном режиме собираем данные, как образовательные организации региона работают над исполнением показателей по достижению средней заработной платы своих сотрудников. В 2021 году объем средств, направленных на выплату зарплаты всех перечисленных выше педагогических сотрудников, составил 28,9 млрд рублей», — рассказала заместитель министра Минобра Челябинской области Вера Полетаева.
Добавим, что, согласно данным Росстата за 2020 год, в Челябинской области педагогические работники в среднем ежемесячно получали 32 440 рублей.
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