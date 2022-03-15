Правительство РФ временно запретило экспорт зерна и сахара

Ограничения будут действовать до конца лета

Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец — в третьи страны. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару — до 31 августа 2022 года.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

«Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении.