Правительство РФ утвердило транспортную стратегию до 2035 года

В документ внесли основные цели, реализовывать которые будут в три этапа

На этой неделе правительство Российской Федерации утвердило новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли до 2030 года и прогнозный период до 2035 года. Основные цели стратегии — повышение мобильности населения, увеличение объема и скорости грузоперевозок, обеспечение транспортной доступности территорий, и многое другое, сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Реализовывать стратегию планируют в три этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. На все цели планируется потратить около 60 триллионов рублей.

В частности, в рамках стратегии планируется увеличить долю поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях на 15% по сравнению с 2019 годом. Для удобства горожан в транспорте будут внедряться цифровые сервисы, такие как безналичная оплата с применением биометрических технологий и другие.

«Внутри крупных городских агломераций планируется обеспечить повышение комфорта перемещения, улучшение экологичности городской среды и ее безопасности. Для этого стратегией предусмотрено повышение интенсивности движения по существующей рельсовой инфраструктуре и обновление подвижного состава, интеграция остановок различных видов транспорта в транспортно-пересадочные узлы, разработка комплексных цифровых и билетных решений, запуск новых водных пассажирских маршрутов, развитие авиасообщения между регионами»,— говорится в пояснительной записке к стратегии.

Большое внимание будет уделено снижению выбросов в атмосферу. Согласно документу, более 60% выбросов приходится на автотранспорт, поэтому авторы документа планируют поэтапно устанавливать ограничения на использование автомобилей «низких экологических классов», а также создавать экологические зоны, куда автомобили с неэкологичными двигателями въезжать не смогут.

В рамках стратегии планируется популяризировать электромобили. Для этого в европейской части России планируется построить около 250 тысяч заправок. На основных трассах появятся специализированные автосервисы и пункты утилизации батарей.

«Что касается грузовых перевозок, то к 2024 году в России планируется существенно увеличить пропускную способность на основных направлениях магистральной инфраструктуры, обустроить и оснастить современным оборудованием пункты пропуска, создать качественную инфраструктуру внутренних водных путей, в первую очередь на участках с интенсивным грузопотоком»,— добавляют в пресс-службе федерального правительства.

Кроме того, к 2030 году планируется запуск новых скоростных контейнерных маршрутов и увеличение доли воздушных беспилотных средств для перевозок на удаленные и труднодоступные территории.

Уделяется внимание в транспортной стратегии борьбе с шумом и, конечно же, дорожному строительству. Так, в российских городах планируется развивать улично-дорожную сеть. Говорится о строительстве «бесшовного скоростного сообщения» от границы с Белоруссией через Москву и Екатеринбург в Тюмень, Челябинск и Иркутск, а также других трассах.

Все планы, указанные в стратегии, будут детально разрабатываться, и сам документ будет регулярно обновляться.