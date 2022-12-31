Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте федерального правительства.
«Единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Единое пособие в России вводится с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. В Челябинской области на получение пособия претендуют около 180 тысяч семей.