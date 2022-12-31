Правительство РФ уточнило правила назначения единого пособия на детей мобилизованных

Доходы призванных на службу учитывать не будут

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте федерального правительства.

«Единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Единое пособие в России вводится с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. В Челябинской области на получение пособия претендуют около 180 тысяч семей.