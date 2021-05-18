Правительство РФ учредило День фармацевтического работника

Свой профессиональный праздник фармацевты будут отмечать 19 мая

В России появится еще один профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Отмечать его будут 19 мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая»,— говорится в документе.

Как сообщается в пояснительной записке, решение об учреждении праздника было поддержано Всероссийским съездом фармацевтических работников.

Отметим, первая аптека в России открылась в 1581 году при дворе Ивана IV. Там не только продавали готовые лекарства, но и изготавливали различные препараты. В 1701 году указом Петра I в Москве появились первые частные аптеки.