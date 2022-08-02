Правительство РФ рассмотрит инициативу челябинского депутата о досрочной пенсии для многодетных отцов

Яна Лантратова полагает, что папы с тремя детьми должны уходить на отдых уже в 58 лет

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова предлагает предоставить многодетным отцам право на досрочный выход на пенсию. Законопроект, разработанный фракцией «Справедливой России — За Правду» российского парламента направлен для утверждения заключения в федеральное правительство, сообщила Яна Лантратова Первому областному информагентству.



По словам Лантратовой, проект предлагает установить право досрочного выхода на пенсию для отцов трех и более детей. Имеющие трех потомков и трудовой стаж не менее 20 лет папы должны получать право уходить на пенсию в 58 лет, четыре ребенка дают право на пенсию в 57 лет, пять и более — в 55 лет.

По данным депутата, в России на сегодня около полутора миллионов многодетных отцов, на выплату им досрочной пенсии в 2023 году необходимо около 8,7 миллиарда рублей.

«Поддерживать надо не только институт материнства, но и отцовства. Создавать для отцов больше возможностей, предоставлять им различные льготы — делать все, чтобы мужчина понимал, что в нашей стране отцом быть почетно, особенно многодетным. Понятно, что, предлагая какие-либо инициативы в этой сфере, важно предусмотреть ситуации, когда мужчина является лишь биологическим отцом, а в воспитании ребенка участия не принимает. Номинальные отцы не должны иметь отношения к льготным программам! А тем, кто ответственно подходит к исполнению своих отцовских обязанностей, непременно надо помочь», — полагает Яна Лантратова.

Напомним, на сегодня в России на статус многодетного отца имеет право претендовать мужчина, в одиночку или с супругой воспитывающий трех и более детей, собственных или усыновленных. Дети от предыдущих браков, проживающие с мамами, не учитываются для определения этого статуса.

Сейчас в стране переходный период для повышения пенсионного возраста. К 2028 году право выхода на пенсию по старости получат мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет.