Правительство РФ предложило новые меры поддержки для матерей-героинь

По ним предусмотрены льготы на медицинскую помощь и оплату ЖКХ

Расширенную поддержку для матерей-героинь предложили ввести в правительстве РФ. Законопроект предлагает ввести ряд мер для помощи россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, сообщают в пресс-службе правительства.

«Как отмечал президент, вырастить детей — это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание „Мать-героиня“», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, если проект примут, с 1 января 2026 года матери-героини получат право на: внеочередное медицинское обслуживание, освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, бесплатное предоставление земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.

В качестве альтернативы перечисленным льготам женщины смогут выбрать ежемесячную денежную выплату в размере более 72 тысяч рублей. Кроме того, к пенсии будет добавлена ежемесячная дополнительная выплата 36,5 тысячи рублей (с ежегодной индексацией). Матери-героини, уже получающие пенсию, получат эти выплаты за текущий год в первом полугодии 2026 года.

Законопроект также меняет подход к формированию страхового стажа для многодетных семей. Теперь период ухода за каждым ребенком будет учитываться в страховом стаже матери или отца без ограничений.