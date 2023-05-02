Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии

Размер платы для населения от этого не изменится

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении с 1 мая по 31 декабря 2023 тарифа на передачу электроэнергии на 6,3%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменение касается услуг транспортировки электричества по единой общероссийской сети организацией, которая этой сетью управляет. Увеличение тарифа установлено относительно величины, действовавшей по состоянию на 30 апреля 2023 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, изменение тарифа на передачу электроэнергии связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.

«Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — подчеркнули в контролирующем органе.