Правительство РФ дополнительно направит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию

Льготникам компенсируют 100 тысяч рублей на внутридомовое оборудование

Правительство РФ по поручению президента направит дополнительные средства в регионы на компенсацию расходов по газификации домов некоторых категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Субсидию смогут получить участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, малообеспеченные и многодетные семьи.

Общий объем дополнительных средств на реализацию программы составит 2,5 млрд рублей. Эту сумму поделят между 54 регионами.

Размер субсидии на компенсацию расходов по подключению домовладений к газораспределительным сетям составит не менее 100 тыс. рублей.

Напомним, что в конце минувшего года в Челябинской области по инициативе губернатора расширили круг граждан, имеющих право на бесплатную газификацию. Теперь единовременную выплату для установки внутридомового газового оборудования смогут получить инвалиды I и II группы, которые не являются собственниками жилья, но относятся к членам семьи собственника.