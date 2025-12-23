Правительство приступает к реализации поручений Путина после прямой линии

Основные направления определились после обращений россиян

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2025 года в прямом эфире. Координационный центр правительства провел аналитику вопросов, чтобы подготовить предложения по их решению. По распоряжению президента решение некоторых вопросов уже вступает в силу.

Одним из таких решений стала отмена моратория на штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи объектов долевого строительства.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений. После подведения итогов года будет расширена система социальных гарантий. С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут оформлять ежегодную выплату, сохраняя другие механизмы поддержки.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы о сохранении права на единое пособие при незначительном превышении критериев по доходу. Будет рассмотрена возможность оказывать помощь родителям после окончания выплат по уходу за ребенком, в том числе и обеспечивая доступность детских садов и ясельных групп.

Также президент подчеркнул, что военнослужащие, строящие карьеру в гражданских отраслях, должны получать помощь, в том числе и возможность пройти обучение.

Еще одним важным пунктом стала защита граждан от кибермошенничества. Правительство продолжит реализацию мер по предотвращению такого вида преступлений.