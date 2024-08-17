Правительство поможет Челябинску и Магнитогорску перевести частные дома на экологичное отопление

Кабмин расширил параметры федерального проекта «Чистый воздух»

Правительство расширило перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных денег в рамках проекта «Чистый воздух». Так, города-участники проекта, в числе которых Челябинск и Магнитогорск, помогут жителям частных домов установить экологичные котлы вместо печей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В обновленный перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет. Такое топливо отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения в постановление позволят городам-участникам проекта «Чистый воздух» быстрее снизить количество выбросов. А до 2026 года им необходимо снизить выбросы не менее чем на 20%.

Напомним, в 2019 году правительство запустило федеральный проект «Чистый воздух» с целью снижения количества выбросов. Участниками проекта стали 12 российских городов, в том числе Челябинск и Магнитогорск.

В Челябинской области экологии уделяется большое внимание. Предприятия постоянно модернизируют производство, чтобы снизить количество выбросов в воздух. В ряде городов рекультивируются свалки. Также в регионе работает система онлайн-мониторинга выбросов. Всего за последние пять лет количество выбросов в Челябинской области снизилось на 43%.