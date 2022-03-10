Правительство Челябинской области выразило соболезнования семье погибшего в Донбассе военного

Младший сержант Данил Василенко выполнял боевую задачу

Губернатор и правительство Челябинской области выразили глубокие соболезнования родным и близким младшего сержанта Данила Василенко. Магнитогорец погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, он погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины!» — говорится в обращении правительства Челябинской области.

Правительство Челябинской области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь.

Напомним, 3 марта в Челябинске прошло прощание с погибшим в ходе специальной операции РФ на Украине офицером мотострелковых войск РФ Константином Глушковым. Родные и близкие простились с ним в траурном зале больницы ЮУЖД на улице Доватора.