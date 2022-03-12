Губернатор и Правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким гвардии младшего сержанта Максима Кравченко. Южноуралец погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, он погиб при выполнении боевой задачи, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины!», — говорится в обращении правительства Челябинской области.
Правительство Челябинской области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь.